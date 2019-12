Vom Vorabend des 1. Adventsonntag bis zum Dreikönigstag erstrahlt das Haus von Ingrid und Kurt Jöbstl in Wölling schon seit fast 20 Jahren in einem beeindruckenden Lichterglanz. Mit ihrem Hobby, und das ist für sie ohne Zweifel die Weihnachtszeit mit dem Leuchten und Blinken der Weihnachtsbeleuchtung, versetzen sie nicht nur ihre Angehörigen sondern auch schon sehr viele Schaulustige ins Staunen. Die Freude der Besucher, und ganz besonders die glänzenden Kinderaugen beim Anblick der liebevoll gestalteten Weihnachtsdeko, motiviert Familie Jöbstl so sehr, dass sie jährlich rund vier Wochen an Vorbereitungsarbeiten dafür aufbringen.

"Weihnachten in Wölling" - wirklich sehenswert !