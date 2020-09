Das Wolfsberger Projekt "Bücherzellen" erreichte beim Regionalitätspreis 2018 der WOCHE Kärnten den ersten Platz. Seitdem erfreuen sich die Telefonzellen, die als Bücherschränke ein neues Leben fanden, großer Beliebtheit. Nun ist der Regionalitätspreis 2020 ausgeschrieben.

WOLFSBERG. Die eigene Region rückt endgültig in den Fokus, sobald „das Große“ ins Schwanken gerät. 2020 ist ein Jahr der Herausforderungen: Regionalität erhält eine ganze neue Bedeutung. Kärnten zeichnet sich durch Menschen aus, die ihr Herzblut und ihr Engagement in Projekte in den Gemeinden und in den Tälern stecken und so zur Weiterentwicklung Kärntens beitragen. Sie machen Kärnten lebenswert. Diese Menschen und diese Projekte holt die WOCHE Kärnten mit der Vergabe des 6. Regionalitätspreises vor den Vorhang (siehe „Zur Sache“ unten).

Bücherzellen sind großer Erfolg

Seit zwei Jahren beleben fünf alte Telefonzellen, die mit Büchern zur freien Entnahme bestückt sind, die Wolfsberger Innenstadt. Das Projekt, das die Stadtgemeinde Wolfsberg gemeinsam mit der Projektgruppe "Treffpunkt Literatur" ins Leben rief, erzielte beim Regionalitätspreis 2018 der WOCHE Kärnten den ersten Platz und fand bei der Bevölkerung gleich großen Anklang, schildert Stadtmarketing-Leiterin Eva Schatz: "Das Projekt hat sich von Anfang an als riesiger Erfolg herausgestellt. Wir haben die Bücherzellen an fünf verschiedenen Standorten in der ganzen Stadt aufgestellt, um möglichst vielen Bürgern Zugang zu ermöglichen."

Bücher nicht einfach wegwerfen



Dem Konzept liegen mehrere Ideen zugrunde. So wolle man dafür sorgen, dass gebrauchte Bücher nicht einfach weggeworfen, sondern der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. "Zum anderen sorgen die Bücherzellen zu ihrem Teil auch dafür, dass wir Frequenz in die Innenstadt bekommen beziehungsweise erhalten. Und es ist natürlich eine tolle Idee, Telefonzellen, die man nicht mehr braucht, einem neuen, interessanten Verwendungszweck zuzuführen", so Schatz. Der Regionalitätspreis der WOCHE Kärnten habe jedenfalls sehr stark zur Popularität der Bücherzellen beigetragen.

Bücherzellen sind immer prall gefüllt

Die fünf Bücherzellen werden regelmäßig von den Wolfsbergern neu bestückt und sind immer prall mit Büchern gefüllt, berichtet Schatz: "Wir haben festgestellt, dass das Interesse der Benutzer wirklich breit gefächert ist und jede Kategorie, von historischen Büchern über Krimis bis hin zu Unterhaltungsliteratur ihre treuen Leserinnen und Leser hat." Darunter seien auch so manche Raritäten zu finden.

ZUR SACHE

Regionalitätspreis: Die WOCHE Kärnten vergibt in elf Kategorien zum sechsten Mal den Regionalitätspreis. Die Bewerbungsphase läuft bis 30. September 2020. Eine Jury begutachtet dann alle Projekte und kürt die Gewinner in den jeweiligen Kategorien.

Informationen: kregio.meinbezirk.at