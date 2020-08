Bei der gestrigen Gemeinderatssitzung stand die Nachwahl und Angelobung des neuen Bürgermeisters von Wolfsberg an der Tagesordnung.

WOLFSBERG. Am Donnerstag, den 6. August 2020, erfolgte in der Bezirkshauptstadt die Nachwahl und Angelobung des neuen Bürgermeisters Hannes Primus (SPÖ). Seitens der Gemeinde konnten Landeshauptmann (LH) Peter Kaiser, Gemeindereferent Landesrat (LR) Daniel Fellner sowie Bezirkshauptmann Georg Fejan begrüßt werden. Außerdem waren die Landtagsabgeordneten Claudia Arpa, Günter Leikam und Armin Geißler im Kuss Wolfsberg anwesend. Die Bürgermeister aus den Nachbargemeinden Günther Vallant, Maria Knauder und Hermann Primus sowie Pfarrer Christoph Kranicki wohnten der Sitzung ebenfalls bei.

Die Angelobung

Die gestrige Nachwahl des Bürgermeisters entschied Hannes Primus für sich: Mit 23 von 35 Stimmen wurde er zum neuen Gemeindeoberhaupt gewählt und hat bis zu den nächsten Wahlen am 28. Februar 2021 dieses Amt inne. Die Angelobung führte der Bezirkshauptmann durch. "Wichtiger als in die Fußstapfen des Vorgängers zu treten ist der selbst gewählte Weg, wo man auch Neues probiert und den Mut zum Fehler hat", betont Fejan. Der Handschlag erfolgte mit Arbeitshandschuhen, wie Primus erklärt: "Ich will hart für Wolfsberg arbeiten."

Weiters übernimmt nun Christian Stückler (SPÖ) das Amt des ersten Vizebürgermeisters und Jürgen Jöbstl (SPÖ) rückt in den Stadtrat nach.

Attraktiv für die Jugend

"Es gibt Tage, die man niemals vergisst. Alles wird im Kopf beziehungsweise einem Buch verewigt und mit dem heutigen Tag beginnt ein neues Kapitel", so der neue Bürgermeister von Wolfsberg. Außerdem möchte er die Bezirkshauptstadt in eine erfolgreiche Zukunft lenken: "Die Schaffung von Arbeitsplätzen hat oberste Priorität. Wolfsberg muss für die Wirtschaft und vor allem die Jugend attraktiv bleiben." Primus setzt auf eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen und möchte alles dafür tun, dass Menschen auch zukünftig gern in Wolfsberg leben.

Abschied von Schlagholz

Vergangene Woche verabschiedete sich Hans-Peter Schlagholz endgültig aus der Kommunalpolitik. Bereits Anfang Juli kündigte er seinen Rücktritt an, am 28. Juli unterschrieb er seine Verzichtserklärung. "Es gab in Wolfsberg kaum einen Bürgermeister, der in so kurzer Zeit Wurzeln schlug", blickt Fejan auf die 7-jährige Zusammenarbeit mit Schlagholz zurück. Dem scheidenden Bürgermeister wurde auch musikalisch mit einem Lied von "Die Neffen von Tante Eleonor" gedankt. Im Anschluss an die Gemeinderatssitzung sorgte die Band "Pollheim" im Kuss für beste Unterhaltung.