Gemeinderätin Nina Schratter wird sich im Februar von der Kommunalpolitik verabschieden.

WOLFSBERG. Nach zwei Amtsperioden in der Kommunalpolitik wird sich Gemeinderätin Nina Schratter (FPÖ) mit Ende dieser Periode zurückziehen. Danach möchte sie sich, neben ihrer Tätigkeit als Juristin, auf die politische und rechtliche Schulung von neuen Gemeinderäten konzentrieren.

"Aufzuhören ist schwer"

Der aktive Rückzug aus der Kommunalpolitik steht für die Juristin Nina Schratter fest: "Eine neue Generation soll die Möglichkeit haben, ihre Ideen einzubringen." Derzeit hat die Gemeinderätin die Funktion als Obfrau des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte über, wo in den letzten Jahren einige Projekte umgesetzt werden konnten. "Für eine Stadt etwas zu bewegen, ist was Besonderes, vor allem wenn die Sachpolitik im Fokus steht", betont Schratter.

Die Handschlagsqualität

"Eine Partei muss für ihr Wort stehen und ich möchte neue Mitglieder im Gemeinderat – natürlich fraktionsübergreifend – bei etwaigen Dingen unterstützen, wobei Kommunikation im Fokus steht", erklärt die Juristin, die dabei den direkten Kontakt zu Bürgern am meisten schätzt. Als Landesparteisekretärin leitete sie vor einigen Jahren die Reformgruppen, wo die Findung einer Neuausrichtung im Mittelpunkt stand: "Solche Programme sollte es auch für Gemeinden geben."

Von ihrer Zeit als Stadträtin blieben zwei Projekte bis heute erhalten. Zum einen das Pflege- und Gesundheitsservice (PGS), was anfangs als Pilot-Projekt der Stadt Wolfsberg galt und sich später auf den ganzen Bezirk sowie das Land ausweitete.

Nachhaltigkeit der Projekte

Außerdem ist die Unterstützung für Familien in Ausnahmesituationen durch "Hilfe für Wolfsberger in besonderen Lebenslagen" bis heute sehr gefragt. Schratter bemerkt: "Mit diesen Projekten will ich meine Fußspuren hinterlassen."

----------

Zur Person

Name: Nina Schratter (FPÖ)

Stadtrat: Von März 2009 bis Oktober 2011 fungierte Schratter als Stadträtin für Soziales in Wolfsberg.

Gemeinderat: Seit den Wahlen im Jahr 2009 wirkt Schratter im Wolfsberger Gemeinderat und ist derzeit Obfrau des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte.

Generalsekretärin: Im Jahr 2013 war sie sechs Monate lang als Landesparteisekretärin der Freiheitlichen tätig.