Am St. Andräer See wird auf Sonnenenergie gesetzt: Dafür erhielt die Stadtgemeinde nun eine Förderung.

ST. ANDRÄ. Um den Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger voranzutreiben, fördert Energie- und Klimaschutzreferentin Landesrätin (LR) Sara Schaar Städte und Gemeinden bei der Umsetzung nachhaltiger Projekte. In Bezug auf Energieeffizienz nimmt die Stadtgemeinde St. Andrä bereits jetzt eine Vorreiterrolle ein.

Vorreiterrolle

Durch die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage am Mettersdorfer See erhielt die Stadtgemeinde St. Andrä eine Förderung von LR Sara Schaar. "Es freut mich, dass sich immer mehr Städte und Gemeinden aktiv für den Klimaschutz engagieren und zu einer lebenswerten Zukunft kommender Generationen beitragen möchten", so die Energie- und Klimaschutzreferentin. In punkto Energieeffizienz nimmt St. Andrä bereits eine Vorreiterrolle ein: Gemeinsam mit den Gemeinden Frantschach-St. Gertraud, Preitenegg, St. Paul und Wolfsberg ist sie auch Teil der Klima- und Energiemodellregion (KEM) "Energieparadies Lavanttal" und beteiligt sich auch am Programm "Ölkesselfreie Gemeinden und Städte".

Sonnenenergie am See

Nun konnte auch ein weiteres Projekt umgesetzt werden: Am St. Andräer See kam es zur Errichtung einer Photovoltaik-Anlage am Gebäude der Freizeitanlage, wo das Potenzial der Sonne zur Stromerzeugung ab sofort ideal genutzt werden kann. Zudem wurde eine Ladestation für Akkugeräte und E-Bikes installiert.

Schaar unterstützt diesen aktiven Beitrag zur klimafreundlichen Energienutzung mit einer Förderung von über 7.800 Euro. Bürgermeisterin Maria Knauder zeigt sich sehr erfreut: "Wir sind glücklich, dass wir mit dieser Unterstützung kostengünstig eine Photovoltaik-Anlage errichten konnten. Weitere Maßnahmen sind bereits in Planung."