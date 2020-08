Tennisspieler lieferten in Lavamünd heiße Kämpfe um den Sieg.

LAVAMÜND. Kürzlich fand in Lavamünd das erste Tennisturnier im Doppel in diesem Jahr statt. Dabei kämpften zehn Paarungen um den Titel "Grand Slam Lavamünd". Ingo Fischer und Peter Graf holten sich den Sieg, sie setzten sich im Finale gegen Peter Graf junior und Paul Lüscher-Grilc durch. Den dritten Platz belegten Otto Isopp und Markus Tratter. Die Siegerehrung wurde vom Sportreferenten der Marktgemeinde Lavamünd Harald Riegler und Organisator Eduard Tratter durchgeführt. In der südlichsten Gemeinde boomt derzeit der Tennissport.