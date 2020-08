Der WAC gibt heute, Montag, den Abgang von Shon Weissmann bekannt. Wohin der Israeli wechselt, steht noch nicht fest. Von Mittwoch bis Samstag befinden sich die Wölfe in Bad Kleinkirchheim auf Trainingslager.



WOLFSBERG. Was lange als unausweichlich galt ist nun fix: Shon Weissmann, Torschützenkönig der letzten Bundesliga-Saison, wird den Wolfsberger AC verlassen. Das hat der Club aus dem Lavanttal am Montag bekanntgegeben. Wohin Weissmann, der vor zwei Jahren von Maccabi Haifa ins Lavanttal kam, wechselt, ist noch nicht fix.

"Letzter Feinschliff" im Trainingslager



Ohne Weissmann geht es für die Wolfsberger demnach auch in das nächste Trainingslager nach Bad Kleinkirchheim. Von Mittwoch bis Samstag sind die Wölfe im "Hotel Pulverer" untergebracht. Am Samstag (18 Uhr) trifft die Mannschaft von Ferdinand Feldhofer als Abschluss des Trainingslagers in der Lavanttal Arena auf die OÖ Juniors. Das Testspiel gegen den Sv Lafnitz am Mittwoch wurde abgesagt.

"Es ist toll, dass wir die Möglichkeit haben, nochmals für ein paar Tage mit dem gesamten Team in ein Trainingslager zu fahren. Mit den Trainingseinheiten und den beiden Testspielen erwartet uns eine harte Woche, wo wir uns für den Saisonauftakt den nötigen Feinschliff holen wollen", so Trainer Feldhofer.