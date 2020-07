Fussball-Erlebnis Camp 2020 Abschluss Olympiade.

Am 17.07.2020 fand das Abschluss Fest des FC St. Michael Fussball-Erlebnis Camp statt.

22 Kinder von St. Michael und Umgebung nahmen an Spielen wie: Floßbau..Fussball... & Volleyball

teil. In Zusammenarbeit mit den Nachwuchskoordinator Armin Feldbacher Nachwuchsleiter Mario Knauder PM Manfred Pansi Obmann Erwin Svensek sowie die Betreiber Sebastian Kunststätter

& Daniel Feldbacher und nicht zu vergessen die Gute Seele Sophia Scheucher, die gemeinsam das erste Sommer - Fussball - Erlebnis Camp auf die Beine stellten. Spaß, Kooperation, Kreativität, Geschicklichkeit, & Sport standen an erster Stelle. Für das leibliche Wohl der Veranstaltung sorgte die Gaststätte Pollheimer Wirt. Wir bedanken uns für die Teilnahme an diesem großartigen Abschlussfest sowie an alle die uns unterstützt haben und hoffen auf ein wiedersehen im nächsten Jahr.