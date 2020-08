Nach knapp einem Jahr Bauzeit steht im Herbst die Eröffnung des Möbelix und XXXLutz in Wolfsberg bevor.

WOLFSBERG. Am 29. September 2020 soll der Möbelix seine Pforten öffnen, am 20. Oktober folgt der XXXLutz: Auf einer Verkaufsfläche von insgesamt 16.800 Quadratmeter, die sich zum Teil über drei Etagen erstreckt, wird in beiden Geschäften ein vielfältiges Möbel-Sortiment präsentiert. Im Zuge der Ansiedelung wurden im Lavanttal 110 Arbeitsplätze geschaffen, wo nach wie vor neue Mitarbeiter insbesondere im Verkauf und Restaurant gesucht werden. Auch Lehrstellen sind noch zu vergeben.

Kaufkraft stärken

Bereits im Jahr 2013 wurde der erste Widmungsantrag für Errichtung des Möbelhauses gestellt. Nach sieben Jahren kommt es nun zur Eröffnung der XXXLutz- und Möbelix-Filiale im Lavanttal. Bereits nach der Schließung des Kika in Wolfsberg im Jahr 2018 wurde ein 70-prozentiger Kaufkraftabfluss verzeichnet, dem man nun entgegenwirkt, wie Bürgermeister Hannes Primus betont: "Es wäre schön, wenn die Menschen nun wieder in der Region einkaufen. In den letzten Jahren sind 60 Millionen Euro an Kaufkraft verloren gegangen. Bemerkenswert ist auch die Hartnäckigkeit des Unternehmens, da bereits vor vielen Jahren der erste Widmungsantrag gestellt wurde."

20 Millionen Euro investiert

Am 6. November 2019 ging der Spatenstich über die Bühne (wir berichteten). Alois Knauseder, Leiter der Bauabteilung, zieht Bilanz: "In unseren Standort in Wolfsberg investieren wir insgesamt 20 Millionen Euro. Da sich das Grundstück im Hochwasserabflussbereich und somit in der gelben Zone befindet, mussten rund zwei Drittel der Fläche auf Stelzen gebaut werden." Direkt vor dem Eingang befindet sich das Parkdeck mit 116 Parkplätzen, insgesamt stehen 248 zur Verfügung.

Zwei Vertriebsschienen

Die Filiale des XXXLutz umfasst eine Verkaufsfläche von 12.600 Quadratmetern und erstreckt sich über drei Etagen. "Außerdem wird im neun XXXLutz ein großes und modernes Restaurant mit 106 Sitzplätzen zu finden sein, wo während den Geschäftszeiten durchgehend warme Speisen angeboten werden", fügt Thomas Salinger, Unternehmenssprecher der XXXLutz-Gruppe, hinzu. Die Möbelix-Filiale entsteht mit einer Verkaufsfläche von 4.200 Quadratmetern ebenerdig daneben.

Viele Arbeitsplätze

Im Zuge der Ansiedelung des Unternehmens konnten im Lavanttal 110 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Mit Siegbert Ebner, Filialleiter des XXXLutz, werden ab Oktober 85 Arbeitnehmer beschäftigt: "Unter ihnen sind auch zwölf Lehrlinge. Insgesamt gab es für die Filiale samt Restaurant um die 1.000 Bewerbungen." Bemerkenswert sei auch, dass 85 Prozent von ihnen in einen Umkreis von 15 Minuten wohnen. Für die Möbelix-Filiale zählte man rund 800 Bewerbungen. "Mit 25 Mitarbeitern ist die Eröffnung unserer Filiale für 29. September geplant", so Filialleiter Holger Preihaupt. Es werden noch laufend neue Mitarbeiter gesucht, auch Lehrstellen sind zu vergeben.

Möbelbranche floriert

Aufgrund der Corona-Krise blieben auch die Türen der Einrichtungshäuser für sechs Wochen geschlossen. "In diesen Zeiten boomte das Online-Geschäft, jedoch wird dem stationären nach wie vor hoher Stellenwert beigemessen. Viele Kunden wollen auf den gewohnten Einkauf und die Beratung nicht verzichten", erklärt Salinger. Da Wolfsberg schon länger auf der Projektliste des Unternehmens stand, freut es ihn umso mehr, dass die beiden Filialen bald ihre Pforten öffnen.