In der nördlichsten Gemeinde des Lavanttals siedelte sich eine neue Werkstätte an.



REICHENFELS. Am 1. August eröffnete Michael Werner Hainzl seine KFZ-Werkstätte in Reichenfels. Schon in den ersten Tagen konnte er sich über eine gute Auftragslage freuen.

KFZ-Meisterbetrieb Hainzl

Gemeinsam mit den Mitarbeitern Roland Christoph Wadl und Michael Franz Schmedler bietet Hainzl Reparatur- und Serviceleistungen für Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen. Weiters umfasst das Angebot den Reifen-, Teile- und Gebrauchtwagenhandel. "Schon seit meiner Lehrzeit wollte ich mich selbstständig machen", erzählt der 26-Jährige, der Ende August seine zweite Meisterausbildung – zusätzlich zum Kfz-Techniker – als Karosseriebau-Techniker und Lackierer abschließt. Hainzl: "Da in Reichenfels keine derartige Werkstatt besteht, möchte ich meine Chance nun nutzen."