Die Zahl der Buschenschenken hat sich in den letzten sieben Jahren mehr als halbiert.

LAVANTTAL. Besonders im Lavanttal ist ein starker Rückgang zu verzeichnen. Waren es 2013 noch acht Buschenschenken, sind es in diesem Jahr nur mehr drei.

Buschenschankgesetz

Kärnten hat im Vergleich zu anderen Bundesländern derzeit das strengste Buschenschankgesetz. In der Landtagssitzung vom 23. Juli 2020 wurde das Kärntner Buschenschankgesetz geändert und somit vereinfacht.

Ausschanktage

Die Buschenschenken können ihre Ausschanktage nun flexibel setzen, so lange sie sich an die 200 geöffneten Tage pro Jahr halten. Diese Regelung soll ab Mitte August in Kraft treten. "Mit den flexibleren Öffnungszeiten können Buschenschenken besser auf die Bedürfnisse der Touristen, aber vor allem der einheimischen Gäste eingehen", betont Elisabeth Köstinger, Landwirtschaftsministerin.

Zukauf der Produkte

Kaum ein landwirtschaftlicher Betrieb deckt die gesamte Palette von Fleisch über Käse bis hin zu Süßspeisen ab, die Konsumenten erwarten sich immer mehr Auswahl. Produktzukauf von Kaltspeisen, Obst und Gemüse ist von landwirtschaftlichen Produzenten möglich, der Gast muss aber in Kenntnis gesetzt werden. Die Produkte dürfen nicht im Supermarkt erworben werden.