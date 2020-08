Geschenksboxen aus dem Lavanttal erfreuen sich großer Beliebtheit.

EITWEG. Vor rund sechs Wochen startete Petra Peinsitt mit "Love'N'Tol-Då bin i her" ein Herzensprojekt: Geschenksboxen voller regionaler Produkte und einer speziellen Grußkarte, wo die Lavanttaler Kultur und Regionalität im Fokus steht. In verschiedensten Motto-Boxen sowie individuellen Zusammenstellungen vertreibt sie heimische Produkte über ihren Onlineshop.

Wirtschaft stärken

Derzeit bezieht Peinsitt Erzeugnisse von 25 Lavanttaler Produzenten, wie sie erklärt: "Das Sortiment umfasst unter anderem Lebens- und Genussmittel, Babykleidung und Accessoires, Schneidbretter oder Bücher." Mit diesen Artikeln kreiert sie die Geschenksboxen, momentan stehen elf verschiedene zur Auswahl.

"Es kommen laufend neue Produzenten dazu und ich schmiede schon neue Pläne. Eine Weihnachtsbox wird das Angebot wahrscheinlich auch erweitern", verrät die 39-Jährige, die hauptberuflich in der Kommunikationsberatung tätig und auch Biobäuerin ist.

Gedichte aus dem Tal

Außerdem enthält jede Box eine Grußkarte mit einem Gedicht von Edith Kienzl im Lavanttaler Dialekt. "Die Resonanz seitens der Bevölkerung war in den ersten Wochen schon sehr groß, ich habe Boxen bereits österreichweit versandt", erzählt Peinsitt. Sie schickt die Geschenksboxen auf Kundenwunsch auch direkt zum Empfänger, wodurch ein Zwischenstopp beim Kunden ausbleibt. Mit der "Waugale-Box", der "Wantsche Tudl-Box" oder der "Fesche Kampl-Box" will Peinsitt die Lavanttaler Kultur nach außen bringen, die Namen der Boxen werden auf den Grußkarten auch ins Hochdeutsche übersetzt. "Diese Geschenke eignen sich nicht nur im privaten Bereich, sondern bieten sich auch für Geschäftspartner oder Kunden an", fügt die 39-Jährige hinzu.