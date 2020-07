Über das Vermögen eines Reichenfelser Elektro-Betriebs wurde das Sanierungsverfahren ohne Eigenverantwortung am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

REICHENFELS. Die Insolvenz der RH Elektro GmbH in Reichenfels betrifft rund zehn Gläubiger und zwei Dienstnehmer. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 364.000 Euro, eine Fortführung des Betriebs wird nicht angestrebt. Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens soll der Betrieb geschlossen werden. Dennoch beabsichtigt die Schuldnerin den Abschluss eines Sanierungsplanes.

Geschäftsführung zurückgelegt

Im April 1999 wurde der Betrieb in Form einer GmbH gegründet. Gesellschafter sind Reinhard und Herlinde Sturmer. Bis zum 3. Juni 2020 war Astrid Sturmer, die Tochter der Gesellschafter, die handelsrechtliche Geschäftsführerin und Mitgesellschafterin. Krankheitsbedingt musste sie diese Funktion zurücklegen. Als Geschäftsführerin gilt nun Herlinde Sturmer. Sie führt den Elektroinstallationbetrieb derzeit noch mit zwei Mitarbeitern.

Insolvenz wegen Krankheit

Als Ursache der Insolvenz wird die Erkrankung der ehemaligen Geschäftsführerin

angegeben. Sie war nicht mehr in der Lage die schwierigen Anforderungen zu erfüllen und musste sich umorientieren. Aufgrund dessen verschlechterte sich die Auftragslage und in weiterer Folge der Geschäftsgang.

Passiva: 364.000 Euro

Passiva betragen 364.000 Euro und Aktiva sind in einer Größenordnung von 51.000 Euro gegeben. Es ist von einer Überschuldung in der Höhe von 313.000 Euro auszugehen. Die Schuldnerin strebt nach der Betriebsschließung den Abschluss eines Sanierungsplanes mit einer Quote von 20 Prozent an. Die Erfüllung der Sanierungsplan-Quote erfolgt von den Gesellschaftern.

Forderungen

Forderungsanmeldungen können ab sofort über den AKV unter klagenfurt@akveuropa.at angemeldet werden.

Quelle: Alpenländischer Kreditorenverband (AKV)