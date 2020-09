Nach dem 9-wöchigen Totalumbau fand gestern die Eröffnung des neuen SPAR-Genussmarkts statt.

WOLFSBERG. Während den Umbauarbeiten im Sommer (wir berichteten) blieb im Lebensmittelmarkt des Lagerhaus Wolfsberg kein Stein auf dem anderen. Mit dem neuen Ladenkonzept wird die Regionalität noch weiter ins Licht gerückt und verspricht somit ein großes Stück Heimat. Auf eine Eröffnungsfeier wurde verzichtet, stattdessen überreichte man am Mittwoch eine Spende an die kooperativen Kleinklassen der Volksschule (VS) Wolfsberg.

Frisch und regional

Am Mittwoch, 9. September 2020, ging die Neueröffnung des SPAR-Genussmarkts über die Bühne, wo nun ein neuartiges regionales Einkaufserlebnis präsentiert wird. Auf einer Fläche von 745 Quadratmeter stehen die heimischen Landwirte und ihre Produkte im Mittelpunkt. "Im Zuge des neunwöchigen Totalumbaus ist es uns gelungen, einen regionalen SPAR-Supermarkt der Extraklasse zu gestalten, der ein heimisches Einkaufserlebnis der besonderen Art verspricht", betont Genussmarkt-Leiter Werner Stimpfl. Auch Geschäftsführer Gerhard Janschitz unterstreicht mit Stolz: "Es ist ein Genussmarkt, den es so noch nicht gibt. Die Verbindung eines SPAR-Supermarkts mit bodenständigen, ehrlichen und regionalen Lagerhaus Vorzügen, gepaart mit unserer ganz persönlichen Note."

Qualität aus dem Lavanttal

Das Herzstück des neuen SPAR-Genussmarkts ist der noch größere Regionalbereich, wo rund 750 heimische Lebensmittel von über 80 Lieferanten zum Verkauf angeboten werden. Als "Genussland Kärnten-Handelspartner" steht im neuen Markt auch ein großes Sortiment an Genussland-Produkten und authentischen, heimischen Lebensmittel mit garantierter Herkunft zur Auswahl. "Gerade in Zeiten der Globalisierung bringt diese Herkunftskennzeichnung viele Vorteile für Konsumenten, Landwirte und den Handel. Man leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung des ländlichen Raums", so Stimpfl.

Lagerhaus Spendenaktion

Im Zuge der Neueröffnung hat sich das Lagerhaus sozial engagiert und eine Spende in Höhe von 1.000 Euro an die kooperativen Kleinklassen der VS Wolfsberg überreicht. "In Zeiten wie diesen verzichten wir auf eine große Feier zur Neueröffnung. Stattdessen kommen wir unserer sozialen Verantwortung nach", so Lagerhaus-Lavanttal Obmann Anton Heritzer. Die Sonderpädagoginnen Petra Griengl und Sabine Greiner freuen sich sehr über die großzügige Unterstützung. An der VS Wolfsberg, am Campus der Bildungswelt Maximilian Schell, gibt es zwei kooperative Kleinklassen, in denen Schüler mit schweren Beeinträchtigungen und erhöhtem Förderbedarf unterrichtet werden. Um sie bestmöglich fördern zu können, werden immer wieder therapeutische Mittel sowie spezielle Fördermaterialien benötigt.

Angebote und Highlights

In der Eröffnungswoche erwarten die Kunden auch attraktive Aktionen. Außerdem wird dem Geschenke-Bereich mit den beliebten regionalen Genussboxen und -körben eine neue Note verliehen und die Vinothek spielt die edelsten und erlesensten "Wein-Stücke". Neben dem Innenbereich wurde auch der Außenbereich völlig neu und moderner gestaltet.