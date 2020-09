Am Freitag beleuchtet die Sendereihe Klimaheldinnen die Nachhaltigkeitsbemühungen der Mondi Frantschach.

FRANTSCHACH-ST. GERTRAUD. Am Freitag, den 4. September 2020, wird im Rahmen der Serie Klimaheldinnen des Fernsehsenders PULS 4 über die umweltfreundliche Energieproduktion, in Form von Strom und Wärme, des Papier- und Zellstoffwerks Mondi Frantschach GmbH berichtet. Die Ausstrahlung startet um 18.55 Uhr auf PULS 24, in den Tagen darauf folgen weitere TV-Sender.

Die Umwelt im Fokus

Im Rahmen der Sendung geben Gottfried Joham, Geschäftsführer der Mondi Frantschach, und Adolf Melcher, Geschäftsführer der KELAG Wärme und Energie, Antworten auf zahlreiche Fragen wie "Was tut die Mondi, um ein nachhaltiger und umweltfreundlicher Industriebetrieb zu sein?", "Welche Art von Energie liefert die Papierfabrik?" oder "Welche Rolle spielt dabei die KELAG Energie und Wärme GmbH?". Außerdem wird präsentiert, wie die Mondi seit mehr als 34 Jahren das 36 Kilometer lange Fernwärmenetz in Wolfsberg und Frantschach-St. Gertraud nachhaltig versorgt. "Mir ist es wichtig zu zeigen, dass Mondi Frantschach mehr als nur Papier und Zellstoff produziert. Unser Unternehmen ist energieautark und wir erzeugen dank hochmoderner und effizienter Anlagen, mehr Strom, als für den Papier- und Zellstoffproduktionsprozess benötigt wird", erklärt Joham.

Grüne Energie aus Nebenprodukten

Der Geschäftsführer führt fort: "Die grüne Energie wird ausschließlich aus Nebenprodukten der Zellstoffproduktion erzeugt, die Abwärme aus den Produktionsprozessen in das Fernwärmenetz eingespeist. Durch die Fernwärmeversorgung, welche wir gemeinsam mit der KELAG Energie und Wärme ermöglichen, hat die Bevölkerung von Wolfsberg und Frantschach-St. Gertraud die Möglichkeit, aktiven Klimaschutz zu betreiben." Die KELAG Energie und Wärme beliefert das Netz – pro Jahr rund 350 Gebäude ausgehend von Frantschach-St. Gertraud bis St. Stefan – mit rund 53 Millionen Kilowattstunden Wärme. Alle wichtigen Einrichtungen werden mit dieser grünen Fernwärme versorgt, wozu unter anderem das Landeskrankenhaus (LKH) Wolfsberg, die Hermes Pharma GmbH oder die Rasenheizung in der Lavanttal-Arena zählen. "Mit dem Einsatz von industrieller Abwärme für die Fernwärmeversorgung in diesem Gebiet sind seit 1986 hunderte Einzelfeuerungen auf Basis fossiler Brennstoffe ersetzt worden", ergänzt Melcher.

Termine für die Ausstrahlung

Die Serie PULS 4 Klimaheldinnen deckt verschiedene Aspekte rund um Nachhaltigkeit und Energieeffizienz verschiedener Unternehmen, Produkten und Projekten ab. Die Serie wird in den TV-Sendern der DACH-Region ATV I+II, SAT 1 Austria, PRO 7 Austria, PULS 24, PULS 4 ausgestrahlt und online zum Streaming angeboten.