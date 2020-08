Mobilität in der Stadt ohne Auto: Ab sofort kann "KLaRa" kostenlos ausgeliehen werden.

WOLFSBERG. Da die Klima- und Energiemodellregion (KEM) "Energieparadies-Lavanttal" Mobilität in der Stadt ohne Auto und das Rad als Transportmittel etablieren will, wird nun das E-Lastenrad "KLaRa" kostenlos zum Verleih angeboten. Terminwünsche sind per Telefon oder E-Mail bekanntzugeben.

Bis zu 100 Kilo

Lastenräder erfreuen sich immer größerer Beliebtheit: Es schlägt die Brücke zwischen einem regulären Fahrrad und einem Auto und schafft eine klimafreundliche Abhilfe bei jeglichen Transporten. Außerdem fällt die Parkplatzsuche in der Stadt weg und man hält sich selbst fit. Um sich von den Vorzügen eines solchen Gefährtes überzeugen zu können, stellt die KEM "Energieparadies-Lavanttal" ab sofort das E-Lastenrad "KLaRa" leihweise zur Verfügung. Bis maximal 100 Kilogramm darf das Rad beladen werden und bietet auch Platz für zwei Kinder.

Kostenloser Verleih

"Egal ob Einzelpersonen, Familien, Betriebe oder Vereine, jeder ab 18 Jahren kann das E-Lastenrad rund ums Jahr kostenlos ausleihen", erklärt KEM-Manager Stephan Stückler. Zusätzlich verfügt das Lastenrad der Marke Urban Arrow über einen elektrischen Antrieb. Dadurch überanstrengt man sich auch bei großer Ladung nicht.

Wer „KLaRa“ ausleihen will, sollte zuerst die Nutzungsbedingungen lesen. Anschließend kann telefonisch oder per E-Mail ein Wunschtermin vereinbart werden. Zur Abholung steht das Lastenrad dann im KEM-Büro im Stadionbad Wolfsberg bereit. Alle wichtigen Informationen sind auf der Website www.energieparadies-lavanttal.at zu finden.