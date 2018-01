Der traditionelle St. Andräer Bauernball findet auch heuer am kommenden Samstag, dem 20. Jänner, in den Räumlichkeiten des Gasthofes Deutscher in St. Andrä statt.





Eintrittskarten

Für die musikalische Unterhaltung sorgen "Die Lavanttaler" und in der Lederhosen-Disco die DJs von "Sound Society".Den Auftanz hat die Landjugend (LJ) Pölling über. Es gibt auch eine Verlosung eines Kalbes. Außerdem wird eine Rosenkönigin gewählt.Die Vorverkaufskarten sind um sieben Euro und an der Abendkasse um neun Euro erhältlich.