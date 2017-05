Am kommenden Samstag, dem 13. Mai, findet ein feierlicher Dankgottesdienst für das erste Fest der Barmherzigkeit mit Marienandacht anlässlich zum Jubiläum "100 Jahre Marienerscheinung in Fatima" in der Markuskirche Wolfsberg statt.

um 18.30 Uhr.

Der Gottesdienst beginntDie musikalische Gestaltung und Umrahmung während der Messe hat der Arbeitergesangsverein (AGV) Frantschach über.