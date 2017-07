Die Marktschreier kommen!!!

Marktschreier, Markttreiben & Fischangebot in WolfsbergNudel-Ralli, Blumen-Jan, Käse-Axel, Keks-Sascha & Co. in AktionVon Donnerstag, 24. August bis Sonntag, 27. August gibt es auf dem Bleiweiß- Platz täglich Gaudi, Schnäppchen und vieles mehr.Freuen Sie sich auf Nudel-Ralli, alias Ralf Hörnchen, der seit über 30 Jahren Marktschreier mit Leib und Seele ist.Mit dabei sind auch die Sprücheklopfer Käse-Axel mit Spezialitäten aus ganz Europa, Keks-Sascha mit süßen Naschereien und Blumen-Jan verkauft Pflanzen bündelweise.

Es kommt nicht allein auf die Lautstärke an - deftige Sprüche und volle Tüten, dafür steht die Marktschreier-Truppe. Mit ihren „losen Mundwerken“ sorgen sie für Stimmung und die gegenseitigen Neckereien lockern das Marktgeschehen auf.Die Marktschreier bevölkern mit ihren LKW's nicht alleine den Platz. Im Schlepptau des Spektakels befinden sich auch Stände mit Mode, Leder, Gewürze, Schmuck, aber auch Tiroler Bergkäse, Gewürzen, Zuckerwatte und einiges mehr.Bei hoffentlich schönem Wetter gemütliches Verweilen bei Getränken aller Art und gleichzeitig können die unterschiedlichsten Leckereien geschmaust werden.Aal-Matze bietet ein große Auswahl an Fisch, wie z.B. Aal, Backfisch in Bierteig auch mit Kartoffelsalat, Calamares, Fischfrikadellen, Krabben, Räucherlachs, Seelachs Matjes, Bismarck, Seelachs im Brötchen, Doppelmatjes, Brathering, Forelle im Brötchen.Und wer keinen Fisch mag – für den gibt es Steaks, Bratwurst vom Schwenkgrill, Pommes...Am Donnerstag laden die Marktschreier um 11.00 Uhr zu Freibier und Probierhäppchen ein.Öffnungszeiten:Donnerstag bis Samstag 10 bis 21 UhrSonntag 10 bis 20 UhrEintritt frei!Veranstaltungsservice Hoffmann, Tel. +49(0)173-2154891