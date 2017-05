Eine Wallfahrt im schönen Lavanttal

Die in Kärnten mittlerweile zur Tradition gewordene Bäuerinnenwallfahrt lädt heuer am Donnerstag, dem 4. Mai, alle Pilger des Landes zur Wallfahrt in die Basilika Maria Loretto ein.

Das Programm beginntmit Eintreffen der Wallfahrer und gemeinsamen Frühstück im Rathaussaal St. Andrä.beginnt die Erteilung des Reisesegens mit anschließendem Bittgang.Start und Ziel sind bei der Basilika Maria Loretto.startet der Ökumenische Gottesdienst.Auskunft und Information unter der Telefonnummer 0463/58 50-3340.