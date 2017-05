Flashmob und Graffiti-Workshop

Die "StadtMacher" veranstalten kommendes Wochenende zwei tolle Veranstaltungen.

am Freitag, dem 12. Mai, um 18 Uhr

am Samstag, dem 13. Mai, um 13 Uhr

Beginn istmit einem Flashmob für den "Frieden-Verein-Miteinander" und Nathalie Bischof am Minoritenplatz.Weiter geht esmit einem Graffiti-Workshop mit Clemens Plank-Bachselten und Daniel Rappitsch in Kooperation mit dem Jugenzentrum (Juz) Wolfsberg und DJ-Line mit Alexander Bachmann, Philipp Bogdan, Dorian und Tobias Melcher am Getreidemarkt.