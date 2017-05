Die St. Andräer Trachtenfrauen veranstalten am Samstag, dem 13. Mai, am Rathausplatz St. Andrä in der Zeit von 7 Uhr bis 11.30 Uhr ihren traditionellen Floh- und Mehlspeisenmarkt.

Geboten werden Mehlspeisen und Torten für den Muttertag und beim Flohmarkt hat schon so mancher Besucher eine "Antiquität" entdeckt.