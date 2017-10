AT

, Klagenfurterstraße 230 , 9462 Bad Sankt Leonhard im Lavanttal AT

Cafe-Restaurant Badido , Klagenfurterstraße 230 , 9462 Bad Sankt Leonhard im Lavanttal AT

Unter dem Titel "Dornröschen erwacht" sind am Donnerstag, dem 5. Oktober, um 19 Uhr sehenswerte Bilder der Künstlerin Dagmar Helbig in den Räumlichkeiten des Café-Restaurants Badido in Bad St. Leonhard zu bestaunen.