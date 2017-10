Mono Bene Festival 2017: ich erkläre mich. Mit Sara Zambrano

"ich erkläre mich..." von Sara Zambrano und Florian ZambranoAufführungen bei MONO BENE 201718.10.2017 | 20:00 | Container25 Wolfsberg19.10.2017 | 20:30 | Jugendstiltheater Klagenfurt20.10.2017 | 20:00 | Kulturhof:Keller VillachText, Schauspiel ... Sara ZambranoText, Regie ... Florian Zambranoeine Produktion von Teatro zumbayllu(Karnburg/Krnski grad, AT)Sara Zambrano versucht in dieser Inszenierung das Thema des Fremdseins zu erfassen. Welche Konstellationen des Fremdseins entstehen, wenn die Heimat ein sich wandelnder Raum ist, vielleicht ein geheimer Ort. Fremdsein in der bewussten Marginalisierung durch die Wahl des Berufes der Schauspielerin im experimentellen Theater. Wie begegnet man dem Gefühl der Fremdheit im eigenen Land?Consuelo Zeppelin ist fasziniert davon unwirtliche Orte zu entdecken. Motiviert ein neues Abenteuer zu erleben, findet sie sich in einer Stadt wieder, in welcher sie sich unbewusst in einen ihrer Bewohner verwandelt. In einem verzweifelten Versuch ihre Reise wieder aufzunehmen, gelingt es ihr dieser mysteriösen Stadt zu entkommen, in dem sie an einen unbewohnten Ort flüchtet, an dem sie eine kuriose Begegnung erfährt.

Sara Lorena Zambrano Moreno. Geboren 1983 in Quito, Ecuador. Abschluss der Schauspielausbildung an der Academia Superior de Artes Escénicas de Bogotá in Kolumbien. Engagement in der ecuadorianischen Theatergruppe Contraelviento Teatro. Einladungen zu internationalen Festivals in Argentinien, Perú, Kolumbien, Cuba, Dänemark und Österreich.Florian Zambrano Moreno. Geboren 1985 in St. Veit an der Glan. Studium der Theater-, Film- und Medienwissenschaft und Romanistik in Wien. www.teatrozumbayllu/wirAlle Infos zu unter http://monobene.vada.cc/