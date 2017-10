Museen und Galerien öffnen nachts ihre Türen

Am Samstag, dem 7. Oktober, findet die ORF-"Lange Nacht der Museen“ in ganz Österreich statt.

Tickets

Museen und Galerien öffnen ihre Türen für kulturinteressierte NachtschwärmerNeben abwechslungsreichen Ausstellungen werden viele Events und Sonderveranstaltungen geboten.Besucher können aus dem reichen Angebot ihre persönlichen Höhepunkte wählen und alle teilnehmenden Veranstaltungen mit nur einem Ticket besuchen. Regionale Tickets kosten sechs Euro und berechtigen zum Besuch der regionalen Museen. Freier Eintritt für Kinder bis zwölf Jahre.

Das Museum im Lavanthaus bieteteine Spurensuche für Kinder durch die Sonderausstellung "Bergbau im Lavanttal". Führungen durch die Ausstellung "Glück auf, Bergleut! Der Lavanttaler Kohlenbergbau" sindmöglich.referiert Nikolaus Sifferlinger über den Grubenbrand vom 1. November 1096 und das Ende der Lakog. In der Stadtgalerie am Minoritenplatz ist die Ausstellung von Eva Ornella zu bestaunen, in der Galerie Muh "kopflastiges" von Smitty Brandner und in der Galerie II in St. Andrä von Bogdan Borčić.lädt Wolfgang Jezek zur Lesung "Rachemond", die kostenlos zugänglich ist.