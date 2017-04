Rock'n Roll im Juz Wolfsberg

Fünf Jahre nach ihrem letzten Album „Sailing around Gods Balls“ kommen am Samstag, dem 29. April, um 19.30 Uhr "Porn to Hula" wieder in das Juz Wolfsberg um ihr neuestes Machwerk vorzustellen.

Über die Jahre entwickelten sie sich zu einer Stoner-Heavy-Glam-Rock-Band der Extraklasse.Als Special-Guest fungieren "Löve Icons".