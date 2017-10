Am Dienstag, dem 17. Oktober, startet unter dem Motto "The Age of Stupid" ein Film mit Diskussion rund um das Thema Klimawandel.

Inhalt des Films

An diesem Abend gastieren Khulood al-Zaidi und Irak, welche im Film mitwirken, im Rathausfestsaal Wolfsberg und wollen die dramatischen Fakten des Klimawandels näherbringen.Beginn istEintritt: freiwillige SpendePete Postlethwaite spielt einen Mann, der allein auf der verseuchten Erde im Jahr 2055 lebt. Er blickt mithilfe alten Filmmaterials von 2008 in die Vergangenheit zurück und stellt sich die Frage, warum niemand etwas gegen die Umweltverschmutzung und Erderwärmung getan hat, als noch Zeit dazu war.