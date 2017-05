Wundervoller Liederabend der Sängerrunde St. Michael Im Lavanttal

10.05.2017, 23:25 Uhr

Die Festhalle in St. Michael war wie in all den Jahren zuvor bis auf den letzten Platz gefüllt. Im Gedenken an den verstorbenen Chorleiter Herbert Paier stellte Patrick Griengl eine überaus gelungene Liederauswahl zusammen. Das Publikum war von den dargebotenen Liedern restlos begeistert und wurde dafür mit Zugaben belohnt.Als Solisten brillierten an diesem stimmungsvollen Abend Manfred Pulsinger, Max Joham, Patrick Griengl, Florian Scheiber, Christoph Scheiber und Josef Scheiber. Auch das neu aufgestellte "Saualmquintett" beeindruckte die Zuhörer.

Weitere Mitwirkende an diesem Abend waren der hervorragende Reichenfelser Viergesang unter der Leitung von Renate Klinke, die bestens eingespielte Jauntaler Streich unter Kerstin Schlager und Nataliya Fotul mit ihrer stimmungsvollen Klavierbegleitung. Nicht zu vergessen Sprecher Tommy Schmid, der gekonnt durch die Veranstaltung führte.Im Anschluss an das Programm bewirteten die Sänger ihr Publikum mit bäuerlichen Köstlichkeiten. Bei diesem gemütlichen Beisammensein bis in die frühen Morgenstunden erklangen noch so manche Lieder zur Freude der "Nachtschwärmer."