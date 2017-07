16.07.2017, 01:20 Uhr

organisierte und veranstaltete einen Ausflug ist das "Kart of Raceland" in St. Stefan bei Wolfsberg (Kartsport Friesacher) um die " 1. Go-Kart Meisterschaften vom Cafe Benedikt".liebe Stammgäste mit Freunden von Cafe Benedikt sowie Manfred Schein mit seinen Kinder Jan & Laura mit FreundInnnen., bei dem der Spaß aber doch mit Ernst nicht zu kurz kam, wurden die SiegerInnen in verschiedenen Altersklassen gebührend geehrt und anschließend gab es noch ein große Feier im Cafe Benedikt.