Bad St. Leonhard: Dagmar Helbigs Bilder zieren das "Badido"

05.10.2017, 23:58 Uhr

Die Malerin lud zur Vernissage ihrer Ausstellung "Dornröschen erwacht".

"Dornröschen erwacht" in der Ausstellung vonim Rahmen der 37. Bad St. Leonharder Kulturtage im "Badido" in Bad St. Leonhard. "Als ich im Sommer die Rosen in meinem Garten betrachtet habe, wollte ich diese Pracht auf meinen Leinwänden verewigen", schildert die Malerin aus Hamburg mit österreichischen Wurzeln, die seit einigen Jahren in Kärnten lebt, die Idee hinter dem Titel der Ausstellung. Bei der Vernissage konnte Helbig gemeinsam mit "Badido"-Chef Vizebürgermeisterunter anderen Vizebürgermeister, Stadtrat, Landtagspräsident außer DienstZahnärztekammer-PräsidentApothekerinsowie Künstlerinbegrüßen. Bis zuletzt zierten noch die Bilder vondie Räumlichkeiten.