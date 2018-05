Jahreskreisfest: Walpurgisnacht am St. Andräersee

04.05.2018, 21:36 Uhr

„Beltane“ wie dieses Mondfest auch noch genannt wird, ist eines von 8 Jahreskreisfesten. Dazu gehören die vier Sonnenfeste, wie die Sommer- und Wintersonnenwende, die Frühlings- und Herbsttaggleiche und vier Mondfeste wie Lichtmess, Walpurgis, Schnitterin und Samhain.Kräuterexpertin Mathilde hat zu diesem Fest am See geladen, welchesvon vielen begeistert angenommen wurde.Trommelmusik begleitete uns bei der Wanderung rund um den See, da das Fest unter dem Motto "Möge die Sonne euch segnen", stand, dabei trommelte Frau Waltraud Wulz "den Sonnengang". Passend zu diesem Anlass tanzen alle beim Ahornbaum unter der Leitung von Maria Regina Kugler den Tanz "Weise alte Frau".Bei Lagefeuerromantik rundum den Platz, der einen Kreis darstellte, so konnte Raum nur mit einen besonderen Schritt betreten werden, danach kreierten die Besucher ihr eigenes Räucherwerk für diese Mondfest. Für Speis und Trank war auch gesorgt, so gab es den Trank der Begeisterung (Honigmet mit Lichtkräutern), die Zaubersuppe des Miraculix (Klare Gemüsesuppe mit Kräutern) und als Süßspeise noch Elfenwaffel und glasierte Engelwurz.Noch lange nachdem der Mond schon am Himmel stand ging dieses fröhliche und gemütliche Fest zu Ende.Nächste Jahr wird die Walpurgisnacht wieder am 5. Vollmond am See gefeiert, aber bis dahin gibt es noch andere Jahreskreisfeste, das nächste ist die Sommersonnenwende.Dies beginnt am 21. Juni mit einer Wanderung zur Schulterkogelhütte oberhalb von Prebl mit dem traditionellen Sonnwendfeuer undam 22. Juni gibt es eine Wanderung rund um die Gundischhütte. Wir pflücken uns Kräuter für den Sonnwendbuschen und erfahren nebenbei vieles über die Heilkräfte dieser magischen Zeit.Veranstaltet werden die Jahreskreisfeste von FNL (Freunde naturgemäßer Lebensweise) unter Führung von FNL- Kräuterexpertin und FNL-Bezirksleitung Mathilde FriesacherDa heute diese Nacht mit Hexen in Verbindung gebracht wird sollte man folgendes wissen.Die Hagedise, man nannte sie auch die „Weise, die Wissende“, die kräuterkundige Frau, die „Hüterin des Tempels“. Das im Wald hausende Kräuterweiblein der die Heilsubstanzen der Kräuter aber auch die Gifte bekannt waren. Sie wusste genau Bescheid über die Wirkstoffe der Pflanzen und deren Dosierung mit frühen Wissen vertraut-höchst verdächtigt. Trotzdem wurde diese alte, weise Frau vom Volk zur Krankenheilung zu Rate gezogen. Schließlich wurde sie zur bösartigen Hexe, diese Hexe, die mit Gift hantieren konnte, um Schaden anzurichten. Sie wurde unbarmherzig am Scheiterhaufen verbrannt, um ihr endgültig das Garaus zu machen. Aus geschätzten und viel verwendeten Pflanzen wie die Mistel, (Hexenbesen), Wolfsmilch und Schöllkraut (Hexenmilch) wurden Hexenkräuter. Jahreskreisfeste haben alle einen sehr engen Bezug zur Entwicklung der Natur im Verlauf des Jahres. Heute erleben die Menschen die Wandlungen im Jahreslauf oft nur noch am Rande mit. Gerade heute wäre es wichtig, die Natur zu beobachten, um den richtigen Zeitpunkt für die Aussaat zu erkennen. Es kommt vieles aus dem Gewächshaus und das Klima draußen ist nicht mehr so wichtig.Zurück zu Beltane ist auch ein Fruchtbarkeitfest, steht auch für Lebenskraft und Lebensfreude das Feiern von “Frau sein” und “Mann sein”.Walpurgisnacht ist die letzte Nacht, in der sich alle Wintergeister noch einmal austoben können, bevor sie verschwinden müssen.2018 30. April: 5. Vollmond Walpurgisnacht - BELTANE Beginn vom Sommerhalbjahr, Wärme, Freude, Zeit des Lichtes2018 7. November: 11. Neumond SAMHEIN Beginn vom Winterhalbjahr, Kälte, dunkle Zeit