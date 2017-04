Welt der Wunder in St. Andrä

25.04.2017, 07:29 Uhr

Bubbles“ reiste für den Aufritt im Lavanttal direkt vom Formel 1-Grand Prix in Bahrain an. Die Idee, auch die unscheinbaren of übersehenen „Wunder“ einmal mit jungen Talenten vor den Vorhang zu holen, stammt zwar vom Saxophonisten Edgar Unterkirchner. Entwickelt wurden das Konzert und die szenischen Darstellungen aber gemeinsam mit den Kindern, der Chorleiterin desSchulchores der NMS St. Andrä Desiree Deiser, dem Leiter des Jugendchores Ettendorf Christian Plösch und der Leiterin der Theatergruppe der NMS St. Andrä Margot Richter. Musikalisch unterstützten die Aufführung Bassist Stefan Vallant und Pianist Christian Theuermann. Organisiert hatten den Abend im St. AndräerRathaussaal die Lions Lavanttal mit dem amtierenden Präsidenten Gerhard Hanschitz und dem Past-Präsidenten Valentin Laure an der Spitze. Mit dem Erlös der Veranstaltung unterstützt der heimische Serviceclub wieder in Not geratene Lavanttaler.