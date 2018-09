Ab in den Weinberg! Im Lavanttal fällt der Startschuss zur Weinlese

11.09.2018, 13:44 Uhr

Der Lavanttaler Winzer Hans "Lenzbauer" Gritsch rechnet heuer mit einer perfekten Weinernte.

Optimales Klima

Im Spätsommer wuselt es in den Weinbergen des Lavanttaler Winzers Hans "Lenzbauer" Gritsch in Vordergumitsch hoch über Wolfsberg. Bei der Weinlese packen ab Samstag rund 30 Erntehelfer aus der Familie, dem Gesangsverein, dem Kirchenchor, der Nachbarschaft, dem Freundeskreis und der Weinritterschaft unentgeltlich mit an."Nach einem Komplettausfall 2016 und einer mäßigen Ernte 2017 rechne ich heuer mit einer perfekten Lese", zeigt sich Hans Gritsch sehr optimistisch. Auf seinen 1,5 Hektar Anbaufläche gedeihen mit Weißburgunder, Grauburgunder, Traminer und Müller-Thurgau vier Weißweinsorten. "Das Klima ist in Kärnten optimal für Weißwein", schwärmt Gritsch, der im Jahr 2005 die ersten Weinreben ausgepflanzt hat, vom Wetter. Die kühlen Nächte und die heißen Tage jetzt im September würden sich positiv auf die Aromaausbildung und die Ausreifung auswirken. "Wir planen mit der Lese des Müller-Thurgaus zu beginnen, das ist unsere Hauptsorte, die nehmen wir für den ,Lavantus‘ her", so Gritsch. Bei dem ,Lavantus‘ – nur einer von mehreren besonderen "Lenzbauer"-Weinen – handelt es sich um eine Cuvée aus den Weißweinsorten Müller-Thurgau und Traminer. Gritsch beschreibt sie folgendermaßen: "Das ist ein leichter, gut trinkbarer und fruchtiger Sommerwein."

Exakter Zeitpunkt

Der exakte Zeitpunkt der Weinlese hängt laut dem Winzer von mehreren Parametern ab. Der Reifefortschritt der Trauben wird im Hinblick auf den Säurewert und den Zuckergehalt gemessen. "Ich koste aber hauptsächlich die Trauben. Dabei schmecke ich, ob der Gerbstoffgehalt in der Schale noch relativ hoch ist. Auch die Umfärbung des Kerns ist aussagekräftig", erläutert er. Nach der Lese wird der Wein in Großkisten mit dem Traktor auf den Hof gebracht. Im nächsten Schritt trennt dann beim Rebeln eine Maschine die Trauben vom Stielgerüst.