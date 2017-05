Die Musik liegt diesen Schülern im Blut

04.05.2017, 11:00 Uhr

Vier Klassenchöre der Musik-NMS Wolfsberg sind beim Landesjugendsingen mit dabei.

Eine Tradition

WOLFSBERG. Unter den zehn Chören aus dem Lavanttal, die beim Landesjugendsingen, das von 15. bis 17. Mai im Konzerthaus Klagenfurt stattfindet, mitmachen, sind unter anderem auch Klassenchöre der Musik-NMS Wolfsberg.Der Klassenchor der 2.b der Neuen Musikmittelschule besteht aus 22 Sängern. "19 Mädchen und drei Knaben singen bei uns mit", verrät die Chorleiterin Regina Fössl. In der Musik-NMS sei es mittlerweile bereits zur Tradition geworden, am Landesjugendsingen teilzunehmen, weshalb auch vier Klassenchöre der Schule beim Landesjugendsingen vertreten sind. "Es ist immer ein unvergesslicher Tag für alle Schüler", so Fössl. Der Chor der ersten Klassen steht unter der Leitung von Rita Maurel.

Spezielles Wahllied

Etwas Besonderes

ZUR SACHE:

Die Schüler der 2.b werden, wie alle teilnehmenden Chöre, drei Lieder zum Besten geben: "Wir singen ein Pflichtlied, ein Volkslied und ein Wahllied. Unser Wahllied heißt Cerf-volant. Das Wahllied stammt aus dem Film Die Kinder des Monsieur Mathieu, den wir uns gemeinsam angeschaut haben", erzählt Fössl. Da das Lied den Schülern sehr gut gefallen habe, habe die Lehrerin gemeinsam mit den Schülern beschlossen, dieses beim Landesjugendsingen vorzutragen. "Begleiten wird uns bei diesem Lied Frau Helga Pressl, eine Lehrerin der Musikschule Wolfsberg."Auch der Klassenchor der 4.b ist beim Landesjugendsingen mit dabei. "Insgesamt singen 24 Kinder mit", verrät Barbara Koller, Leiterin des Klassenchores. Die Schüler der vierten Klasse haben bereits bei mehreren Wettbewerben mitgemacht und dort ihr musikalisches Können unter Beweis gestellt. Auch der Klassenchor der 3.b steht unter der Leitung von Barbara Koller. "Es ist etwas Besonderes, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen. Die Kinder freuen sich darauf, im Konzerthaus zu singen."- Klassenchor der 1B/ 1A der Musik-NMS Wolfsberg- Klassenchor der 2B der Musik-NMS Wolfsberg- Klassenchor der 3B der Musik-NMS Wolfsberg- Klassenchor der 4B der Musik-NMS Wolfsberg- „Piccoli cantori“ der VS Marein- Klassenchor der 4. Klasse der VS St. Ulrich an der Goding- Chor der VS Schönweg- Schulchor der NMS Lavamünd- Klassenchor der 3B der NMS Lavamünd- Chor der ersten Klassen der NMS Bad St. Leonhard