Die Schüler der NMS Lavamünd sind sehr musikalisch

04.05.2017, 09:30 Uhr

Der Schulchor macht beim Landesjugendsingen, dass vom 15. bis 17. Mai im Konzerthaus Klagenfurt stattfindet, mit.

LAVAMÜND (ko). Das Bundesjugendsingen ist das größte Jugendchorfestival Europas. Seit 1948 findet es alle drei Jahre in einem anderen Bundesland statt. Die besten Chöre Österreichs werden vom 23. bis 26. Juni in Graz an Chorkonzerten, offenem Singen und dem freiwilligen Wertungssingen teilnehmen.Im Vorfeld des Bundesjugendsingens gibt es in jedem Bundesland auch ein Landesjugendsingen, das als Wertungssingen durchgeführt wird. Dieses findet vom 15. bis 17. Mai im Konzerthaus Klagenfurt statt. Mit dabei sind auch zehn Chöre aus dem Lavanttal (siehe Infobox auf der Seite 25). Beim Bundesjugendsingen dabei ist auch der Schulchor der Neuen Mittelschule Lavamünd unter der Leitung von Michaela Stocker. "Insgesamt singen bei unserem Chor 36 Kinder mit", erzählt Stocker. Der Chor setzt sich aus Schülern der fünften und der siebten Schulstufe zusammen. "Zum Bundesjugendsingen haben wir uns angemeldet, da die 3.b-Klasse, deren Schüler auch zum Chor gehören, einen Musikschwerpunkt hat. Außerdem ist es mir wichtig, dass auch die jungen Schüler so eine Veranstaltung einmal miterleben."

Das Jugendchorfestival

Im vergangenen Jahr hat der Schulchor der NMS Lavamünd bereits am Jugendchorfestival in Feldkirchen teilgenommen. "Wir haben dort sehr gut abgeschnitten und es hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht", so die Lehrerin. Für das Jugendsingen muss jeder Chor drei Musikstücke einstudieren: "Bei der Musikauswahl habe ich darauf geachtet, dass auch ein Kärntnerlied dabei ist. Ansonsten haben wir von jedem Musikstil etwas im Gepäck."