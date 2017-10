Die vorstellbaren und unvorstellbaren Tricks der Onlinebetrüger oder warum der richtige Umgang mit Internet und Handy so wichtig ist.

14.10.2017, 14:23 Uhr

lud der Absolventenverband der Landwirtschaftlichen Fachschule Buchhof zu diesem Vortrag, der für die SchülerInnen im Rahmen des Unterrichtes , sowie für Erwachsene und Familien angeboten wurde.Sehr oft glauben wir schon alles zu wissen, aber was die Zuhörer dieser Vorträge erfuhren ließ auch so manche“ hartgesottene“ Handy- und Internetnutzer, die sich gut informiert fühlen nachdenklich werden., Internet- Ombudsmann und Leiter der Social Media Tour beantwortete Fragen wie:und warum ich nicht bewerten, bei keinen Tests mitmachen und keine Kommentare zu Internetberichten abgeben sollte. (Bei der Datensammlung wird jeder bewertete und kommentierte Bericht als mein eigener gesehen)., - sowohl negative als auch positive Bewertungen können im Internet zugekauft werden.und wer hilft mir, wenn ich „Mist gebaut“ habe?und wie kann diese von Hackern aktiviert werden, ohne dass man davon weiß und warum soll ich vertrauliche Watts-App Bilder nur an vertrauenswürdige Personen senden?Abzocke bei Internet und Handy. Wie kann man sich davor schützen.

Besonders wertvoll waren die Beiträge auch für Elternund was müssen Eltern und Kinder unternehmen um das zu beenden?, sodass sie das Internet richtig nutzen lernen und davon profitieren ohne dabei zu Schaden zu kommen?Wohin wende ich mich, wenn es Probleme gibt?