Er schreibt über seine Leidenschaft – #einfachnäherdran

Musikalische Themen stehen bei den Beiträgen des Regionauten (Leserreporters) Christian Theuermann aus Pölling im Vordergrund. Mit seinen Artikeln will er den Lesern Geschehnisse aus der Region näherbringen.

Christian TheuermannWolfsberg, Kärnten9. Februar 2013"Von großen Events ist überall zu lesen, deshalb konzentriere ich mich eher auf die kleinen Veranstaltungen."Die Jugend liegt dem Regionauten Christian Theuermann besonders am Herzen: "Deshalb geht es in meinen Berichten auch meistens um musiklische Themen für die Jugend, wie zum Beispiel Konzertankündigungen, Konzerte oder Wettbewerbe." Da er in einer ländlichen Region wohnt, versucht er mit seinen Beiträgen, die Geschehnisse in seiner Umgebung zu dokumentieren und die Veranstaltungen so für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen."Von großen Events ist überall zu lesen, deshalb konzentriere ich mich eher auf die kleinen Veranstaltungen", verrät der Musikschullehrer.

"Besonders die Online-Ausgabe der WOCHE ist ein tolles Medium um Berichte und Bilder zu veröffentlichen. Da es sehr schnell und unkompliziert geht, habe ich mich dazu entschlossen Regionaut zu werden", erzählt der Pöllinger. Auch in der Printausgabe der WOCHE sind seine Beiträge bereits des Öfteren erschienen: "Natürlich ist man dann sehr stolz darauf und freut sich darüber. In der Öffentlichkeit werde ich oft darauf angesprochen. Besonders bei Gruppenfotos ist das Leseecho sehr groß."