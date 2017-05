Feierliches Hochamt in der Leonhardikirche

Am Sonntag, dem 21.Mai wird der Gottesdienst in der Leonhardkirche ganz besonders gestaltet. Dasvon Michael Haydn wird zur Aufführung gebracht. Dieses Werk des jüngeren Haydn-Bruders ist bis heute ein musikalischer Inbegriff des süddeutsch-österreichischen Katholizismus.In dieser Fassung für Soli, zweistimmigen Frauenchor, Horn, Orgel und Kontrabass wird die gewöhnliche „Haydn-Messe“ meisterlich aufgewertet und so auf ein sehr anspruchsvolles Niveau gehoben.

Die musikalischeobliegt Frau. Aus ihrer Gesangsklasse formiert sich auch derder Musikschulen Bad St.Leonhard und Wolfsberg. Alswerden Monika Furian, Martina Greßl, Diana Rabitsch und Elena Tripolt zu hören sein. Unterstützt werden die Stimmen von Lena Dexl (Horn), Florian Poms (Flügelhorn), Annelies Mostögel (Orgel), Klaus Breidler (Kontrabass) und Annemarie Haring (Violine).Der Eintritt ist frei!