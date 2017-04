Frantschach-St. Gertraud: Mitarbeiter löschen in Firma Brand

29.04.2017, 15:06 Uhr

In einem Betrieb in der Marktgemeinde Frantschach-St. Gertraud geriet am Samstagvormittag ein Notstromaggregat in Brand.

Aus bisher nicht bekannter Ursache geriet am Samstagvormittag in einer Firma in der Gemeinde Frantschach-St. Gertraud ein Notstromaggregat in Brand. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte mehrerer Freiwilliger Feuerwehren (FF) konnte der Brand von Mitarbeitern der Firma gelöscht werden. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.