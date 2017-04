28.04.2017, 17:11 Uhr

Martin Fischer ist neuer Rettungskommandant im Bezirk Wolfsberg.

Ehrenamtliche Tätigkeit

Mit dem 28 Jahre alten Wolfsberger Medizinstudenten Martin Fischer steht ein neuer Mann an der Spitze des Bezirksrettungskommandos beim Roten Kreuz."Ich wollte in meiner Freizeit etwas Sinnvolles machen", schildert Martin Fischer die Beweggründe für sein freiwilliges Engagement als Rettungssanitäter seit seinem 17. Lebensjahr. "Ich war von der Kameradschaft absolut begeistert, weil ich von Anfang an voll integriert war", streut er den Kollegen beim Roten Kreuz Wolfsberg Rosen. Nach dem Zivildienst beim Roten Kreuz Wolfsberg im Jahr 2008 absolvierte Fischer erfolgreich die Ausbildung zum Erste-Hilfe-Lehrbeauftragten (2010).

„Ich war von der Kameradschaft absolut begeistert, weil ich von Anfang an voll integriert war"

Martin Fischer

Im Jahr 2013 legte der Lavanttaler, der sich parallel dazu auch zum Lehrsanitäter ausbilden ließ, den Führungskräftekurs mit der Offiziersprüfung erfolgreich ab. Die Ernennung des ehemaligen Zivildieners zum obersten Koordinator im Einsatzfall erfolgte im Rahmen der Jahreshauptversammlung am 31. März 2017. "Ich habe mich schon geehrt gefühlt, als ich gefragt worden bin", so Fischer, dessen gesamter Einsatzstab im Bezirksrettungskommando aus elf Personen besteht.

Aufregender Einstand

Was sein bisher unvergesslichster Einsatz war? "In meinem ersten eigenberechtigten Dienst kurz nach meinem 18. Geburtstag durfte ich als Rettungssanitäter bei einer Hausgeburt dabei sein. Geburten sind die schönsten Einsätze."