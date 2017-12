Glücksboten bringen uns auch 2018 Glück

30.12.2017, 21:02 Uhr

Warum gelten Rauchfangkehrer als Glücksboten? Die WOCHE erklärt es!

Von Daniela Maritschnig



Im Dienst des Glücks

WOLFSBERG. "Es gilt als Glücksbringer für das neue Jahr, wenn man einen Rauchfangkehrer am Knopf seiner Arbeitskleidung berührt," erzählt die Wolfsberger Rauchfangkehrerlady Jasmin Weber gegenüber der WOCHE Lavanttal. Doch worin liegt der Ursprung des Glaubens?Früher war es eine Katastrophe für den Haushalt, wenn der Kamin verstopft war oder schlecht zog, denn dann konnten weder die Mahlzeiten zubereitet werden, noch wurde es warm im Haus.In dieser Situation war der Kaminkehrer die einzige Rettung: Er säuberte den Rauchfang und es war wieder möglich zu kochen und zu heizen. Somit war der Rauchfangkehrer ein gern gesehener Mann, der mit Sicherheit auch Glück in das Leben der Leute brachte. Als Glücksboten fühlen sich auch Bernhard Satz, Emmerich Amberger, Jasmin Weber, und Dietmar Anninger aus Wolfsberg. Tag ein und Tag aus gehen sie ihrer Arbeit nach und verteilen das Glück im Lavanttal.

WELCHE VORSÄTZE HABEN SIE FÜR DAS NEUE JAHR?

"Für 2018 nehme ich mir vor, mehr mit meiner Familie zu unternehmen sowie alte Freundschaften zu reaktivieren. Zusätzlich möchte ich versuchen, noch konsequenter und effektiver zu trainieren. Und dass man viel öfter einfach auch auf Kleinigkeiten stolz ist.""Vorsätze werden meistens gefasst, um selten eingehalten zu werden. Ich nehme mir für 2018 vor, dass mein Leben so bleibt, wie es ist, und dass ich meinen Teil dazu beitragen werde. Dazu gehört auch, die Zeit mit meiner Familie noch bewusster zu genießen.""Nachdem ich in den letzten Jahren mein Leben radikal geändert und mich von viel Ballast befreit habe, geht es mir derzeit wirklich gut. Ich nehme mir für das neue Jahr 2018 vor, meine Zeit noch konsequenter für die mir wirklich wichtigen Dinge einzusetzen.""Ich nehme mir vor, dass ich gesund bleibe und öfters Sport betreibe und weiterhin selbst meine Lebensmittel herstelle (Brot, Butter, Glundnerkäse, Topfen usw.) und einen großen Garten, das ist mir sehr wichtig. Mein Motto für 2018 lautet 'Folge Deinem Herzen'.""In das neue Jahr möchte ich mit dem Leitsatz 'Authentisch zu leben ist kein Familienurlaub im Disneyland' starten. Denn ich glaube, auch wenn es nicht immer leicht ist, ist es wichtig, immer an sich selbst zu glauben und das Leben zu genießen."