Koralpe erobert Mountainbiker

25.04.2017, 21:59 Uhr

Zwei Mountainbike Flow Trails und ein Übungsparcours entstehen mit der Unterstützung der EU.

EU-Leader-Projekt

. Nicht nur unter den Lavanttaler Skifahrern gilt die Koralpe im Winter längst als Eldorado. Doch neuerdings sollen im Sommer auch die Mountainbiker den Hausberg der Wolfsberger erobern.Denn bereits seit dem vergangenen Herbst laufen die Planungen für zwei Mountainbike Flow Trails und einem Übungsparcours. "Die Trails wurden zum EU-Leader-Projekt erklärt, was uns in der Finanzierung natürlich stark entgegenkommt", berichtet Koralpen-Geschäftsführer Heinz Worofka, der seine Begeisterung rasch mit Dietmar Riegler, dem Eigentümer des Lavanttaler Skigebietes, teilte. Auch die Grundbesitzer ziehen mit. Derzeit befindet man sich in der Einreichphase, wobei es bereits Erfolgsgeheimnisse gab. Die Investitionssumme beträgt immerhin rund 400.000 Euro, mit der Inbetriebnahme wird noch im heurigen August gerechnet.

Start in 1.842 Meter Seehöhe

Auch Training möglich

Arbeitsplätze absichern

Was konkret geplant ist? Der Transport der Bikes, die natürlich auch vor Ort ausgeliehen werden können, erfolgt durch die Burgstallofenbahn. Ausgehend von der Bergstation in 1.842 Meter Seehöhe stehen zwei zusammen rund acht Kilometer lange Trails zur Verfügung. Der erste führt direkt zurück – teils über vorhandene Pisten unweit der Bahn –, der andere bindet das touristische Zentrum mit Hotel, Restaurants und Hüttendorf an und endet schließlich auch beim Einstieg und der dort befindlichen Ofenstube. Die Strecken werden dem natürlichen Gelände angepasst und durch Steilkurven und sogenannte Rollers und Tables ergänzt, "wodurch dieses flowige Gefühl bei der Talfahrt entsteht", sagt Worofka, der selbst seit Jahren leidenschaftlicher Downhillbiker ist und deshalb bisher vor allem in Salzburg und Tirol unterwegs war.Geübt werden kann an einem eigens errichteten Parcours in der Nähe der Schirmbar auf einem 5.500 Quadratmeter großen Areal. Hier sind alle Elemente der beiden Trails kompakt nachgebildet. Auch der zuständige Projektkoordinator der Kärnten Werbung, Paco Wrolich, schwärmt in höchsten Tönen. "Das Thema Rad boomt, die Berge auch, die Flow Trails auf der Koralpe treffen genau unsere Zielgruppe, die Familien."Und der Geschäftsführer der Skilifte, Heinz Worofka, ist froh, "endlich auch im Sommer aktiv sein zu können und die vorhandene Infrastruktur zu nutzen." Das sichere letztendlich auch den künftigen Winterbetrieb und die vielen Arbeitsplätze im Tourismus auf der Koralpe ab.