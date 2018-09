Kuh hatte es auf Wanderer auf der Weinebene abgesehen

10.09.2018, 19:14 Uhr

Ein 68-jähriger Wolfsberger zog sich bei der Kuh-Attacke Prellungen zu.



Mittels Stock vertrieben



Kuhhalter noch unbekannt

Ein 68-jähriger Wolfsberger wurde am Sonntag beim Wandern auf der Weinebene von eine Kuh attackiert. In der Nähe einer Kapelle ging ein Jungtier, das sich von einer Gruppe grasender Rinder gelöst hat, auf den Mann zu.Es stieß ihn zuerst mehrmals leicht mit dem Kopf gegen seinen Arm. Doch dann rammte das Jungtier, das unerwartet seinen Kopf gesenkt hatte, diesen mit Wucht gegen den Körper des Wanderers. Dieser kam dadurch zu Sturz und blieb am Rücken liegen. Doch das Jungtier ließ erst von dem Wanderer ab, als es einem jungen Pärchen gelang, es mittels eines Stockes zu vertreiben.Der Kuhhalter konnte von der Polizeiinspektion (PI) St. Gertraud im Lavanttal noch nicht ermittelt werden. Der Mann, der Prellungen im Bereich von Hüfte und Hals erlitten hat, suchte am Montag das Landeskrankenhaus (LKH) Wolfsberg auf.