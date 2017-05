Lavamünd: Führerscheinloser hält Polizeistreifen auf Trab

08.05.2017, 21:33 Uhr

Ein deutscher Fahrzeuglenker sah bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle am Sonntagnachmittag in der Marktgemeinde Lavamünd keinen anderen Ausweg mehr.

Beamte der Polizeiinspektion (PI) Lavamünd versuchten gestern am Nachmittag auf der Lavamünder Bundesstraße (B 80) im Ortsgebiet von Lavamünd einen deutschen Staatsbürger zu kontrollieren. Zunächst hielt der Mann ordnungsgemäß an. Doch als die Lavamünder Exekutivbeamten sich dem Fahrzeug näherten, setzte der Autolenker seine Fahrt in Richtung St. Paul fort. Trotz mehrmaliger deutlicher Anhaltezeichen durch mehrere Polizeistreifen konnte er letztlich erst an seiner Wohnadresse angehalten werden.Der Grund für die Nichtanhaltung des Lenkers war, dass er derzeit nicht im Besitz einer Lenkerberechtigung war.