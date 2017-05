Lavanttal: Freibäder sind startklar!

10.05.2017, 10:06 Uhr

Die WOCHE hat recherchiert, welches Schwimmbad heuer wann öffnet.

Startschuss fällt

Das lange Warten der Lavanttaler Wasserratten auf den ersten Sprung ins kühle Nass nimmt mancherorts trotz Wetterkapriolen erfreulicherweise ein Ende. Denn am Wochenende öffnen die ersten Freibäder im Bezirk Wolfsberg ihre Tore.Das Wolfsberger Stadionbad startet am Samstag, dem 13. Mai, mit freiem Eintritt in die neue Badesaison. Der Vorverkauf für die Saisonkarten – 62 statt regulär 66 Euro – läuft noch bis zum 14. Mai. Mit Muttertag am Sonntag, dem 14. Mai, plant das Erlebnisbad St. Paul seine Tore zu öffnen. "Es hängt aber alles von der Witterung am Wochenende ab", informiert Harald Edler von der Marktgemeinde St. Paul. Startklar zeigt man sich auch am Naturbadesee in Lavamünd: Sonnenanbeter können sich ab dem kommenden Wochenende, 13. und 14. Mai, beim Schwimmen abkühlen.

„Wir brauchen für den Badebetrieb 18 Grad Celsius Wassertemperatur, deshalb kann ich noch nicht genau sagen, wann wir aufsperren.“

Erwin Klade

Mit Verspätung

Anfang Juni

"Bitte warten" heißt es hingegen noch in St. Andrä. "Wir brauchen für den Badebetrieb 18 Grad Celsius Wassertemperatur, deshalb kann ich noch nicht genau sagen, wann wir aufsperren", sagt Erwin Klade, der Betriebsleiter der Freizeitanlage (FZA) St. Andräer See. Die Fans des Badesees werden aber im sozialen Netzwerk "Facebook" laufend über die geplante Eröffnung Ende Mai bzw. Anfang Juni informiert.Wohl noch am längsten gedulden müssen sich heuer die Wasserratten in Reichenfels: "Wir können den WOCHE-Lesern vorerst nur mitteilen, dass die Eröffnung unseres Freibades für Anfang Juni geplant ist", lässt uns Hannes Moser von der Marktgemeinde Reichenfels wissen.