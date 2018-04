Maria Rojach: Alkolenker landet im Acker

28.04.2018, 10:29 Uhr

Ein nachkommender PKW-Lenker alarmierte vorbildlich die Rettungskräfte.

Alkotest im Krankenhaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag landete ein 34-jähriger Autolenker aus St. Andrä auf der Ettendorfer Landesstraße (L 143) in Maria Rojach mit seinem PKW in einem Acker. Der Mann kam aus unbekannter Ursache in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrmals und kam in der Folge in einem angrenzenden Acker zum Stillstand.Der dabei aus dem Fahrzeug geschleuderte St. Andräer erlitt laut der Polizeiinspektion (PI) St. Paul schwere Verletzungen. Das Rote Kreuz brachte den 34-Jährigen nach notärztlicher Erstversorgung mit der Rettung in das Landeskrankenhaus (LKH) Wolfsberg. Dort wurde auch ein Alkotest durchgeführt, der eine leichte Alkoholisierung ergab. Die im Einsatz stehenden Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren (FF) Maria Rojach und St. Andrä bargen den total beschädigten PKW.