MGV Wolfsberg: Lied der Woche am 13. September

12.09.2018, 12:20 Uhr

Die Sänger proben am Donnerstag um 19.30 Uhr öffentlich ein Trinklied.

Der Männergesangsverein (MGV) Wolfsberg singt – die WOCHE Lavanttal hat berichtet – bei jeder Probe am Donnerstag das "Lied der Woche" im Freien vor dem Probelokal am Hohen Platz 6. Zum Auftakt können Interessierteanlässlich des Starts der Weinlese im Lavanttal das Trinklied "Wer hier mit uns will fröhlich sein" (Komponist: Kurt Lissmann; Texter: Wilhelm Hübel) anhören.Kleiner Auszug aus dem Text in der WOCHE Lavanttal: "Wer hier mit uns will fröhlich sein, dem wollen ein Glas wir bringen. Wer trinken will den guten Wein, dem wollen ein Lied wir singen. Drum Brüder lasst uns fröhlich sein und lasst ein Lied erklingen."