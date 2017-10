MIT VIDEO: Granitztal: Aus Äpfeln wird Most gemacht

19.10.2017, 19:06 Uhr

Kauf kärntnerisch: Martina Lippitz aus Granitztal verkauft verschiedene Mostsorten ab Hof.

Bühne frei für den Most!

Zur Erntezeit im Herbst gibt es am Betrieb von Martina Lippitz, einer Absolventin der Höheren Bundeslehranstalt (HBLA) für Obst- und Weinbau in Klosterneuburg, in Granitztal alle Hände voll zu tun.Für die Serie "Kauf kärntnerisch" bietet die WOCHE Lavanttal Lippitz Apfelmösten eine mediale Plattform. "Ich betreibe auf einem Hektar mit den Apfelsorten Golden Delicious, Idared, Jonagold, Lavanttaler Bananenapfel und Rubinette Intensivobstbau", erzählt die Granitztalerin Martina Lippitz vulgo Oberländer, die auch einen Buschenschank betreibt, den ihre Eltern Theresia und Albin Lippitz 1993 eröffnet haben. Weitere Streuobstbäume runden ihre Apfelplantagen ab. Mit den Äpfeln erzeugt Lippitz, die auch Wein anbaut, verschiedene Apfelmostsorten.

Ab Hof erhältlich

"Direkt nach der Ernte auf der Plantage werden die Äpfel mit dem Traktor zum Pressraum gebracht", schildert Lippitz. Mit einer Mostpresse wird der Saft, der sogenannte Süßmost, aus den Früchten gepresst. Durch das Zusetzen von Hefe kommt danach der Gärprozess in Gang. Die Gärung, in deren Verlauf sich Fruchtzucker in Alkohol verwandelt, dauert bis zu vier Wochen. Anschließend wird der Most filtriert, geklärt und abgefüllt."Die verschiedenen Apfelmostsorten sind bei mir ab Hof in Ein-Liter-Flaschen erhältlich", informiert die Lavanttalerin. Wer seinen Most lieber im Buschenschank Lippitz genießt, muss sich leider noch etwas gedulden ...