Nach Gewitter: Wirtschaftsgebäude in St. Paul vollständig zerstört

19.07.2017, 23:58 Uhr

Gefährlicher Einsatz: Sechs Feuerwehren aus dem Unteren Lavanttal rückten gestern während einem Gewitter zum Löscheinsatz aus.

Während eines heftigen Gewitters geriet gestern am Abend ein Wirtschaftsgebäude in der Gemeinde St. Paul in Brand. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren (FF) St. Paul, Granitztal, Maria Rojach, St. Andrä, Kollnitz und St. Georgen verhinderten mit ihrem raschen Eingreifen unter schwierigsten Bedingungen bei Starkregen und Hagelschlag ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude. Das Wirtschaftsgebäude selbst fiel den Flammen vollständig zum Opfer. Laut Polizeiinspektion (PI) St. Paul im Lavanttal ist die Schadenshöhe noch nicht bekannt.