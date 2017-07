Neues Outfit für Wolfsberg

22.07.2017, 13:09 Uhr

Knapp 750.000 Euro kostet der erste Bauabschnitt im Rahmen der Neugestaltung des Hohen Platzes in Wolfsberg.

WOLFSBERG (tef). Nun ist es soweit. Nach jahrelangen Diskussionen, einem intensiven Bürgerbeteiligungsprozess und umfangreichen Untersuchungen zu den Verkehrsverhältnissen in der Oberen Stadt hat der Wolfsberger Gemeinderatgrünes Licht für die Neugestaltung der Wolfsberger Kernzone gegeben.

„Das ganze Projekt ist komplex und langwierig, weil die unterschiedlichsten Interessen und Faktoren aufeinander abgestimmt werden müssen. Dank der intensiven Zusammenarbeit mit vielen Wolfsberger Bürgern und dem Architekturbeirat ist es aber gelungen, den Projektentwurf zu verbessern und zu schärfen“, freut sich Architekt Johannes Wohofsky vom Architekturbüro„balloon“. Basis des Umbaues bleibt der mehrfach von „balloon“ präsentierte Projektentwurf.Auf Wunsch der Stadtgemeinde und Empfehlungen des Architekturbeirates wurden noch mehrere Änderungen eingearbeitet. So soll eine der drei vorgesehenen, stufenförmigen Plattformen am Hohen Platzetwas kleiner werden.Neben dem barrierefreien Zugang zur Apotheke entstehen damit zwei zusätzliche Stellplätze vor dem Eingangsbereich. Diese Planänderungen erhöhen die Anzahl der Stellplätze von 32 auf 38. Die Verwendung großformatiger Natursteine für die Bodengestaltung im Zentrumsbereichdes Hohen Platzes, beim Getreidemarkt und in der JohannOffner-Straße bis zur Einfahrt zum Markusplatz soll diese zentralen Bauabschnitte optisch und qualitativ aufwerten.Die zentrumsferneren Flächen werden wie im ursprünglichen Plan vorgesehen in dem etwas günstigeren Betonstein ausgeführt. Für die Phase eins, der Neugestaltung im Bereich des Getreidemarktes, ergibt dies Gesamtkosten von netto zirka 741.000 Euro. Die Finanzierung ist im Budget der Stadtgemeinde Wolfsberg gesichert. Nochdiesen Herbst sollen die Bauausschreibungen erfolgen. Die Bauarbeiten sollen in der ersten Hälfe 2018 beginnen und abgeschlossen werden.